Juve-Pisa, Yildiz a Sky: “Sono contento per la squadra”

Il commento del numero 10 bianconero al termine del match contro la squadra toscana.

Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match Juventus-Pisa. Di seguito le parole del numero 10 bianconero:

“Stasera abbiamo giocato bene ed è arrivata la vittoria. Le ultime partite abbiamo giocato molto bene ma non siamo riusciti a vincere. Sono contento per la squadra e spero che continueremo così su questa strada.”

Ti piace giocare nel ruolo di punta?

“Io sono qui per la squadra. Quando il mister mi dice gioca al centro lo faccio, a sinistra faccio uguale. Sono qui per fare bene in campo. Oggi i colpi mi hanno fatto un po’male soprattutto quello in testa.”