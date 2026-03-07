Juve-Pisa, Thuram a Sky: “Felice per il gol”

Le parole del centrocampista francese al termine della sfida contro il Pisa.

Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match Juventus-Pisa. Qui sotto le parole del centrocampista francese:

“Stasera anch’io ho ritrovato il gol però non sono un bomber che faccio gol sempre. E’ stato anche un bel regalo per il mister che è il suo compleanno oggi e l’abbiamo festeggiato così.”

Con i tre punti di stasera si può credere alla Champions?

“Noi ci crediamo alla Champions perchè abbiamo la squadra per farlo. Noi vogliamo sicuramente andare in Champions e faremo tutto il possibile.”