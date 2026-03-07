Juve-Pisa, Thuram a Dazn: “Non sarà facile. Spalletti ci ha chiesto…”

Poco prima del fischio d'inizio di Juve-Pisa, ai microfoni di Dazn ha parlato il centrocampista Khephren Thuram

Il centrocampista della Juve Khephren Thuram ha presentato così a Dazn la sfida contro il Pisa che si giocherà tra poco. Di seguito le sue parole: “Come ha detto il mister non ci sono partite facili. Dobbiamo giocare bene, essere aggressivi e fare gol quando ci sono le occasioni. Queste rimonte dimostrano che siamo una squadra forte mentalmente, dobbiamo continuare così e vincere stasera- Cosa ci ha chiesto il mister come regalo? Non lo posso dire, è un segreto.”