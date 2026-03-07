Juve-Pisa, Spalletti a Sky: “Spiego la scelta di Perin”

Le parole del tecnico della Juve, Luciano Spalletti, ai microfoni di SkySport prima del calcio d'inizio della gara contro il Pisa

Il regalo che si aspetta è scontato nella partita di oggi.

“E’ scontato… a me è capitato nella mia vita, essendo esperto di compleanno, di passarli da tutte le parti del mondo e con persone diversissime, oggi sono contento di passarlo qui con i miei calciatori e siccome non mi hanno fatto il regalo, mi piacerebbe avere una foto di fine partite dove loro cantano insieme alla nostra Curva.”

Anche perché è una vittoria che qui manca da un po’ in campionato, dalla partita, dalla partita col Napoli, poi sono arrivati dei risultati un po’ così in campionato. Quel pareggio alla fine contro la Roma però ha dato una spinta importante.

“Sì, ma è chiaro che quando poi si vanno a fare le statistiche, parlano di numero, ma non del perché sono arrivati questi numeri, per cui dentro ci sono delle valutazioni e il fatto che il pubblico ci sia così vicino anche in questo momento, dove non abbiamo portato a casa quello che dobbiamo fare, è segno che abbiamo mandato dei segnali e loro sono la nostra statistica più importante. Poi per quanto riguarda quello che bisogna fare, noi la partita dobbiamo vincerla, tutte le partite dobbiamo vincerle prima dentro noi stessi e poi dentro il campo”.

Nessun rischio superficialità oggi?

“No, perché questa partita ti misura e siccome ho a che fare con dei ragazzi intelligenti e lo so che la sentono questa situazione, perché mentre oggi tutto ti può sembrare facile, invece non è così, per cui essere nelle condizioni di eseguire quello che vuole il momento diventa fondamentale, perché non si parla di futuro, si parla di quello che sono i dettagli delle partite. Tu lo crei attraverso la tua mentalità, la tua autodisciplina, momento dopo momento, giorno dopo giorno”.

Cmnfermato Perin. Vlahovic dalla prossima sarà a disposizione?

“Perin è una cosa normale, non volevo fare…perché altrimenti li metto in tensione tutti e due, gliel’ho proprio detto che qualche partita ora si dava la possibilità di rifiatare all’altro e poi a lui di far vedere le sue qualità. Per cui per oggi è così, dalla prossima si valuta in maniera differente. Vlahovic è una roba che conoscete più voi di me, è quello che il vostro pensiero che mi racconta che bisogna tenerne conto di calciatori così”.