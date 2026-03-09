Juve-Pisa, Sorrentino: “Spalletti aspetta Vlahovic con ansia”

Intervenuto a la Nuova Domenica Sportiva, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato della Juve dopo la gara contro il Pisa

Intervenuto a La Nuova DS, Stefano Sorrentino ha parlato della Juve e della necessità di avere un centravanti. Di seguito le sue parole: “Spalletti non vede l’ora che rientri Dusan Vlahovic per avere una vera punta davanti, le sta provando tutte. È chiaro che il mister si aspetta qualcosa in più di questo.

Questa squadra è passata domenica scorsa negli ultimi dieci minuti a essere a -7 dalla Roma e adesso a -1 dal quarto posto. Il tecnico di Certaldo ha bisogno di tutti i giocatori perché, come abbiamo detto, David in tre anni ha fatto più di 70 gol, non è che all’improvviso non è più capace a segnare, quindi naturalmente si aspetta qualcosa di più.”