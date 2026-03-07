Juve-Pisa, le formazioni ufficiali del match

Alle 20.45 la Juve ospita il Pisa all’Allianz Stadium. I bianconeri di Spalletti hanno l’obbligo dei tre punti per continuare a sperare nel quarto posto, valido per un posto alla prossima edizione della Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
PISA (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark