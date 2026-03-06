JuveNews.eu
Juve-Pisa, il probabile XI di Spalletti: di nuovo Perin?

Riccardo Focolari – 6 Marzo, 08:31

Dopo il pareggio in extremis contro la Roma, la Juve si prepara alla sfida contro il Pisa. La probabile di Spalletti

L’ultima vittoria in Serie A della Juve è datata 1º febbraio, nel 4-1 rifilato al Parma. Contro un Pisa ormai destinato al ritorno in Serie B, i bianconeri di Luciano Spalletti dovranno fare di tutto per tornare ai tre punti in campionato. Di seguito le probabili formazioni della partita.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

PISA (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark