Juve-Pisa, Graziani: “Yildiz dovrebbe giocare come Messi”

Ciccio Graziani, alla Nuova Domenica Sportiva, ha parlato del ruolo di Kenan Yildiz nello scacchiere offensivo della Juve

Nel corso de La Nuova DS, Ciccio Graziani ha detto la sua sull’attacco della Juve: “Io un talento come Yildiz non lo metterei in ruolo preciso, gli direi di giocare a sentimento, di andarsi a cercare lo spazio un po’ come Messi. David recuperabile? Oggi non è né carne né pesce e non si capisce perché.

Se viene da una campionato francese, in cui ha fatto oltre 90 gol, per quale motivo questo ragazzo incontra tutte queste difficoltà nella Serie A? La sostituzione a fine primo tempo è una bocciatura incredibile per l’ex Lille, una bocciatura forte.”