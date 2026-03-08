Juve-Pisa, Hiljemark a DAZN: “Contento della prestazione nei primi 50 minuti”

Le parole del tecnico della squadra toscana al termine del match contro la Juventus.

L’allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, ha commentato la sconfitta in casa della Juventus ai microfoni di DAZN. Qui sotto le sue parole:

“Abbiamo fatto benissimo nei primi 50 minuti con due grandi occasioni. Loro hanno fatto un bel gol, ma abbiamo sbagliato noi e poi abbiamo regalato il secondo, a quel punto fuori casa contro una squadra come la Juventus è diventato tutto più difficile”.

Come si dovrà lavorare in queste settimane? “La vita è così, non ci sono solo situazioni positive. Dobbiamo lavorare ogni giorno con umiltà per uscire da questa situazione, per finire in maniera orgogliosa la stagione. La strada è lunga, credo tanto in questo club e anche i ragazzi nello spogliatoio. Da domani lavoreremo ancora più forte, bisogna trovare altri obiettivi oltre ai tre punti”.

Problema tecnico o mentale? “Mentalmente era difficile, il gol ha cambiato la partita. Poi abbiamo regalato il secondo subito dopo, in una stagione così diventa più difficile. Si deve giocare anche gli ultimi minuti con la voglia di far bene, ma non lo abbiamo fatto”.