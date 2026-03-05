Juve-Pisa, Cuadrado: “I bianconeri mi hanno cresciuto”

Le parole di Juan Cuadrado in conferenza in vista della sfida contro la Juve, ex squadra dell'esterno colombiano

Juan Cuadrado è intervenuto in conferenza stampa a due giorni da Juve-Pisa, sfida che lo opporrà alla sua ex squadra dove ha giocato per otto stagioni. Di seguito le parole dell’ex bianconero.

“Ho avuto un problema fisico e insieme con la società abbiamo deciso che dovevo andare a curarmi all’estero da una persona di fiducia. Sto molto meglio e sto cercando di dare il meglio per la squadra. Penso di essere stato sempre molto presente e anche quando non ero qui.

Sono sempre stato vicino nei momenti difficili. Ho sempre avuto nella testa la squadra. Penso che quella di curarsi lontano da Pisa è stata la scelta giusta. Dobbiamo crederci, possiamo restare in A. Sarà una partita bellissima e piena di emozioni contro una società come la Juventus che mi ha aiutato come professionista e persona. Sarà una serata speciale.

È una partita difficile ma vogliamo giocare bene e fare punti. Sono una squadra forte difensivamente anche se hanno preso tanti gol. Noi dobbiamo cercare di andare lì e fare la nostra partita con le idee su cui abbiamo lavorato in settimana. Cercheremo di provare anche il tiro come ha fatto Aebischer con il Sassuolo.

Dobbiamo andare in campo spensierati. Tanti ragazzi non hanno giocato in questo stadio. Dobbiamo andarci con responsabilità e spensieratezza. Dobbiamo sfruttare questa chance. Sul futuro non ho ancora deciso. Qui sto bene, mi piace il cuore che ci mette la tifoseria. Non decido solo io, ma non è ancora il momento delle scelte.”