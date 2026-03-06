Juve-Pisa, Bremer sarà premiato. Il comunicato ufficiale

Come avevamo anticipato, il centrale della Juve Gleison Bremer sarà premiato prima del calcio d'inizio della sfida contro il Pisa

Gleison Bremer sarà premiato prima del calcio d’inizio della sfida contro il Pisa. Il difensore della Juve è stato eletto dai tifosi come MVP del mese di febbraio. Di seguito il comunicato dal sito ufficiale.

“Il premio da MVP di febbraio, votato su Juventus.com, è stato conquistato da Gleison Bremer!

Il difensore brasiliano ha aperto il mese di febbraio nel migliore dei mondi, realizzando una doppietta (la prima della sua carriera in bianconero) in trasferta nella larga vittoria contro il Parma; prima gara all’interno di settimane complicate per la Juventus – piene di sfide ravvicinate e di primissimo livello, con Bremer poi costretto anche a fermarsi per qualche giorno causa infortunio, che ne ha ridotto soltanto in parte l’impatto sul rendimento della squadra nel mese di febbraio.

Bremer è dunque l’EA Sports MVP of the Month: premio che riceverà prima del match casalingo, in programma all’Allianz Stadium sabato 7 marzo alle ore 20:45 contro il Pisa. Complimenti Gleison!”