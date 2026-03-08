Juve-Pisa, Boga a Sky: “Contento della fiducia del mister”

Le dichiarazioni dell’ivoriano al termine della gara contro la squadra toscana. Jeremie Boga è stato l’autore del quarto gol per la Juventus.

Al termine del match contro contro il Pisa, Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole dell’attaccante bianconero:

“Ho avuto un po’ di tempo difficile a Nizza, gli ultimi mesi non ho giocato ma mi sono allenato bene. Quando sono arrivato qui mi sono allenato bene, è una squadra che mi dà fiducia, anche il mister. Cerco di fare del mio meglio per aiutare la squadra. Titolare? Dipende dal mister, io sono sempre contento quando sto in campo. Questa maglia è un orgoglio, ogni minuto che gioco devo dare il 100%.

Adesso prendo ogni occasione che il mister mi dà, sono molto contento perché non devo dimenticare da dove arrivo. Ho fatto mesi difficili anche per la mia famiglia, adesso se il mister mi dà una possibilità sono contento.”