Juve, Pinsoglio dopo il rinnovo: “Felicissimo. Fino alla fine!”

Riccardo Focolari – 26 Febbraio, 18:34

Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juve, ha raggiunto l'accordo con la società bianconera per un ulteriore rinnovo, fino al 2027

Carlo Pinsoglio, dopo il quarto rinnovo con la Juve fino al 2027, ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi bianconeri attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali del club. Di seguito le sue parole: “Son veramente felicissimo di aver rinnovato! Forza Juve! Fino alla fine! E dai un po’. sempre nel cuore!”

