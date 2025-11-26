Juve, Pillon sulle Next Gen: “Serve solo la Primavera. Non vedo benefici”

L'allenatore Beppe Pillon è intervenuto a TMW Radio per parlare del sistema delle squadre Under 23 e della Next Gen della Juve

Intervenuto a TMW Radio, l’allenatore Beppe Pillon dice la sua sulle seconde squadre dei club di Serie A in Serie C: “Io sono per il vecchio sistema. Le squadre di Serie A hanno sempre avuto ottime Primavere e non serviva altro. Non vedo benefici reali per la crescita dei giovani, e lo dimostra anche la Nazionale: dall’Under 23 sono usciti praticamente solo Fagioli e Miretti.

Una soluzione alternativa potrebbe essere il ritorno del vecchio campionato ‘De Martino’, il campionato riserve, dove giocavano i fuoriquota della Primavera e chi non trovava spazio in prima squadra. Quello sarebbe utile. Il progetto attuale, invece, non mi convince.”