Juve, Pillon: “L’obiettivo di Motta dev’essere di vincere”

Giuseppe Pillon ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: il tecnico brasiliano dovrebbe avere l'obiettivo di vincere sempre

Intervistato a 1 Football Club, Giuseppe Pillon ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Io penso che Motta, essendo alla Juve, debba avere come obiettivo primario quello di vincere. Poi, è un allenatore molto preparato, come Giuntoli. Il direttore sportivo sa scegliere davvero bene i giocatori, utili allo stile di gioco di Motta, oltre ad essere bravo a mantenere ben saldi il legame con il mister. L’unico albi sono gli infortuni”.

Pillon: “Napoli favorito per lo Scudetto”

Inoltre, il tecnico ha parlato anche dell’allenatore Antonio Conte e del suo Napoli: “Io vedo favorito allo Scudetto il Napoli proprio per l’assenza delle coppe europee. Le coppe internazionali tolgono tantissima energie e possono causare vari infortuni. L’Inter, forse, ha un organico superiore, ma è difficile ripetersi. Sono d’accordo con Conte che dice che le squadre del Nord sono più propensi perché più abituati alla vittoria. Se si guardano gli organici, sono anche le squadre più forti. Poi, anche l’abitudine fa la sua parte. Ci sono squadre che ogni anno lottano per diverse competizioni importanti e sicuramente per loro è più semplice ripetersi. Invece, per squadre che non vincono spesso, é come se raggiungesse un apice. E si sa, subito dopo l’apice, solitamente c’è un tracollo”.