Juve, Piccioni: “Per Fagioli è stato escluso l’illecito sportivo”

Intervistato a Tv Play, Valerio Piccioni , firma de La Gazzetta dello Sport, ha spiegato a parole sue l'esito del caso riguardante Nicolo Fagioli della Juventus . Ecco cosa ha detto: "L’illecito sportivo per Fagioli , vista la squalifica, era escluso. D’altronde la Procura aveva fatto filtrare che non ci fossero i presupposti per l’illecito sportivo. Parliamo di un giocatore che anche attraverso una disponibilità a collaborare con la giustizia porta ad una riduzione sensibile della squalifica".

Infine ha concluso sul giocatore della Juventus: "Fagioli ha dimostrato la volontà di uscire da questo tunnel ed è stato premiato in questo modo. Il fine è sempre quello di recuperare chi commette questi errori, non di ammazzarlo. E’ pur sempre un danno umano, a prescindere dallo stipendio che una persona percepisce. Non si vuole demonizzare quanto accaduto. Il codice consente ridurre la squalifica così, non mi sembra strampalato come ragionamento che ha portato a questa decisione".