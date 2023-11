Juve, Piccari: “Cambiaso ha reso la notte da stregata a magica”

Nella sua rubrica su Tmw Radio, Marco Piccari ha parlato della vittoria della Juventus sull'Hellas Verona. Ecco cosa ha scritto: "In Juventus–Verona il pareggio sembrava scritto. Due reti annullate, 6 tiri in porta, 5 occasioni create, la Juventus non trova il gol e mentre stavano andando i titoli di coda, in area di rigore, nel mucchio selvaggio, è spuntato il piede del giovane Cambiaso buttato dentro da Allegri".