Juve, Perin ruberà il posto a Szczesny? Allegri non ha dubbi: “È lui il titolare”

Serata no per Szczesny contro il Sassuolo: il porto da titolare del portiere polacco è a rischio? Le parole di Allegri

Il ruolo del portiere nel mondo del calcio è forse tra i più difficili ma sicuramente il più criticato. Se un attaccante sbaglia sotto porta nessuno se ne lamenta ma non appena un portiere fa una "papera" tutta l'opinione pubblica tende ad andargli contro. Proprio quello che sta succedendo in casa Juve a Szczesny, autore di una pessima partita contro il Sassuolo. Per l'estremo difensore polacco è stata una serata no, con un errore molto grave in occasione del primo gol neroverde e un'altra imprecisione nel terzo.

Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è stata da 4 pieno in pagella: "Uno show horror. Il primo gol preso è un capolavoro di goffaggine, il 4-2 con lui largo a sinistra non si può vedere. E anche sulla rete di Pinamonti la respinta non è ineccepibile".

Ora molti tifosi hanno cominciato a dubitare del polacco, chiedendo a gran voce di schierare Perin titolare. Il portiere italiano, infatti, non ha mai deluso quando chiamato in campo e potrebbe rivelarsi un'ottima alternativa. Al termine della partita, però, Allegri ha chiarito le gerarchie tra i pali: "Szczesny è il titolare e su questo non c'è nessun dubbio".

