Juve, Perin non al meglio: convocato anche il 2002 Crespi

Perchè la Juve ha convocato quattro portieri in vista del match contro il Frosinone? Perin non è al meglio

Nella lista dei convocati della Juve per il match contro il Frosinone c'è anche il giovane portiere classe 2002 Crespi . Il motivo è stato svelato da La Gazzetta dello Sport.

Perin non è infatti al meglio della condizioni e i bianconeri hanno preferito convocare un altro estremo difensore. Il titolare sarà ovviamente Szczesny , ma in caso di necessità Allegri potrà contare anche sul giovane Crespi.

Non convocato, invece, Chiesa: l'attaccante italiano non è al meglio e rimarrà quindi in tribuna. Sulle sue condizioni Allegri ha detto: "Chiesa ha sentito un fastidio questa mattina al tendine rotuleo e quindi rimarrà a Torino".