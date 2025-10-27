Juve, per David un’altra prestazione da dimenticare

David continua ad essere un oggetto misterioso in casa Juventus. Ieri sera altra prestazione da dimenticare per il canadese

Per la Juventus, dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio, continua la crisi di risultati. Dopo la gara di ieri sera, sono ben tre le sconfitte consecutive e questo non può essere un bel segnale. Analizzando la prestazione di ieri sera da parte dei bianconeri, possiamo notare di come sia stato un match, in cui veramente la Juve ha dato poche volte la sensazione di essere pericolosa. Questo naturalmente è il risultato di una prestazione dei singoli al di sotto delle aspettative.



Facendo un focus sui singoli, ci soffermiamo sull’ennesima prestazione negativa di Jonathan David. Quest’ultimo, è sempre più un oggetto misterioso e, protagonista di un inizio che di stagione che in ben pochi si aspettavano. Arrivato nella sessione estiva di calciomercato come futuro centravanti titolare dei bianconeri, ad oggi non è mai riuscito a convincere società e tifosi.

La prestazione di sera del canadese é senz’altro l’emblema del suo periodo negativo. Difatti, oltre a non essere mai stato pericoloso nelle manovre offensive juventine, è stato anche complice della rete del vantaggio da parte dei biancocelesti. Proprio da un suo errore, dettato da superficialità e distrazione che nasce l’azione che porta in rete Basic.

Tutto ciò naturalmente crea degli interrogativi sull’acquisto di David. La domanda che viene a spontanea è: ma è questo il vero David? Ricordiamo che quest’ultimo ha già messo a segno nella sua carriera 200 gol e nella scorsa stagione con la maglia del Lille era già a 11 gol segnati. Sarà compito del giocatore recuperare e convincere tutto l’ambiente Juve.