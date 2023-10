Juve, Ogbonna: “Allegri non mi ha fatto sentire inferiore a nessuno”

Angelo Ogbonna ha parlato degli allenatori avuti in Italia in carriera: il difensore ex Juventus ha parlato anche di Massimiliano Allegri

Intervistato da La Stampa, Angelo Ogbonna ha parlato degli allenatori avuti in carriera, come ad esempio Antonio Conte e Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco le sue parole: "Ventura mi ha aperto le porte del calcio, Conte è il tecnico con cui sono cresciuto di più e Allegri non mi ha fatto sentire inferiore a nessuno. E non posso scordare Zaccheroni, che ha avuto il coraggio di farmi esordire in Serie A".