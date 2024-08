Juve, Pedullà: “Thiago Motta accetta Kalulu ma…”

Le parole del giornalista Alfredo Pedullà sulla scelta della Juve di puntare su Kalulu per la difesa: "Per Thiago Motta..."

Se come sembra l’affare andrà in porto il nuovo difensore della Juve sarà Pierre Kalulu. I bianconeri, infatti, hanno già trovato un’intesa di massima con il Milan e ora non devono far altro che trovare un accordo con il l’entourage del giocatore.

Juve, le parole di Pedullà su Kalulu

Ma il centrale del Milan è davvero quello che serve alla difesa Juve? Intervenuto su X il giornalista Alfredo Pedullà ha detto: “Kalulu-Juventus in stato sempre più avanzato. Thiago Motta accetta Kalulu come ha accettato Cabal perché può giocare sulla fascia e al centro. Ma non era la sua prima scelta“.