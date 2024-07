Juve, Pedullà: “Adeyemi potrebbe anche fare un altro ruolo…”

La Juve pensa ad Adeyemi: il giocatore tedesco è un esterno d'attacco ma potrebbe giocare anche in un ruolo diverso

La Juve ha da tempo messo nel mirino Karim Adeyemi, esterno offensivo del Borussia Dortmund dotato di una grande velocità. I bianconeri sono alla ricerca di un’ala ma il giocatore tedesco potrebbe anche ricoprire un altro ruolo nello scacchiere tattico di Thiago Motta.

Juve, le parole di Pedullà

Intervenuto sul suo canale YouTube Pedullà ha detto: “Per caratteristiche può fare l’attaccante centrale, la Juve che lo ha messo in lista da un mese, lo potrebbe utilizzare anche la prima punta oltre che non è un esterno offensivo classico e ha grande velocità. Galeno esterno offensivo classico ha caratteristiche diverse, sono forti tutti e due la Juve non ha ancora spinto, ma l’ha messo in lista”.