Juve, Pazzini su Spalletti: “Ha dato un’identità”

L'ex calciatore Giampaolo Pazzini, a Pressing, ha parlato dell'apporto di Luciano Spalletti dato alla Juve in questi mesi

Giampaolo Pazzini, ex calciatore di Verona e Sampdoria tra le altre, nell’ultima puntata di Pressing ha parlato del lavoro di Spalletti alla Juve. Di seguito le sue parole: “Un grande lavoro ha alzato il livello dei giocatori, della concentrazione, delle prestazioni, della voglia di voler sempre di più.

Chiaro che questa è una squadra totalmente diversa rispetto all’inizio stagione, con la pecca che in fase d’attacco sta facendo fatica, perché in diverse partite ha lasciato punti, ma ha costruito tantissimo e realizzato poco. Però è una squadra che ha un’identità precisa, che gioca e a prescindere dall’avversario vuole sempre imporre la partita, quindi sicuramente il lavoro è incredibile.”