Juve, Pavan: “Mckennie rappresenta il giocatore perfetto di Motta”

Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus, Mckennie: per il giornalista, sarebbe considerato il giocatore ideale da Thiago Motta

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus, Weston Mckennie. Ecco un estratto delle sue parole: “Weston McKennie è il giocatore che più di tutti oggi rappresenta il calciatore perfetto per Thiago Motta. Pensavamo potesse essere Koopmeiners, ma questo ruolo se lo sta prendendo McKennie. Non ha passato un’estate facile, i tifosi lo avevano preso di mira per la questione legata ai rallentamenti sulla questione Douglas Luiz, quando rifiutò l’Aston Villa. L’americano ha poi rinnovato ed è pronto ad allungare il contratto ed ora sta facendo assolutamente la differenza”.

Mckennie: “Dopo il Leeds non avevo neppure un armadietto”

Il giornalista ha anche riportato le parole del giocatore dopo l'ultima esperienza, due stagioni fa, al Leeds in Premier League: "Quando devo dimostrare ancora una volta il mio valore ne traggo beneficio, perché questo mi rende ancora più onesto con me stesso in termini di impegno e concentrazione. Qualcosa scatta. È come una ricetta (…). Dopo il rientro a Torino, sapevo che sarebbe stato impegnativo, non pensavo così tanto però: non avevo il mio armadietto, non avevo una stanza in albergo, non avevo un parcheggio. (…) Non potevo nemmeno avere il mio numero di maglia (14), anche se nessun altro lo aveva preso. Mi sono detto: 'Ok, volete trattarmi così? Vi dimostrerò tutto sul campo".