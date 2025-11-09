Juve, Pasqualin: "Valore di Koopmeiners è calato. La pareggite sta diventando..."

L’operatore di mercato Claudio Pasqualin ha parlato cosi del valore di mercato di Teun Koopmeiners, giocatore della Juve

L’operatore di mercato Claudio Pasqualin, presidente onorario di Conference403 e presidente di Avvocaticalcio, ha parlato così a TMW della Juve di Spalletti e in particolare della trasformazione di Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Questo pareggio soddisfa più il Torino, che sarebbe anche ora vincesse un derby.

Anche la Juve ha sprecato un’occasione per fare tre punti, questa pareggite sta diventando una malattia. Il nuovo ruolo di Koopmeiners gli ha improvvisamente fatto calare il valore nel mercato. Gioca da braccetto di sinistra e non può valere come un centrocampista come era considerato fino a ieri. La quotazione dei braccetti mi risulta essere molto più bassa.”