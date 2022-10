Juve, succede di tutto: nervosismo incontrollato e annuncio su Paredes

L'importare era ottenere i tre punti contro l'Empoli e la Juventus c'è riuscita offrendo a tratti anche un bel gioco. Nonostante il 4 a 0 finale, c'è da dire che i toscani non sono apparsi affatto rinunciatari. Sicuramente ci hanno messo la carica agonistica giusta, ma ovviamente non è bastata vista la netta superiorità tecnica della Vecchia Signora. La gara è stata sbloccata da Kean e sigillata da McKennie . Poi ci ha pensato Rabiot con una doppietta a renderla irrecuperabile per gli uomini di Zanetti.

Proprio il centrocampista statunitense è stato protagonista di un testa a testa con Satriano. Comportamento che ha portato Fabbri ad estrarre il cartellino giallo per entrambi i calciatori. L'attaccante dell'Empoli aveva iniziato un confronto verbale piuttosto accesso con Rabiot da diversi minuti. Anche per quello Zanetti ha deciso di sostituirlo al 62' per fare entrare Baldanzi. Il tono polemico del centravanti uruguaiano è continuato anche una volta uscito dal campo. Non così evidente agli occhi delle telecamere è stato il malcontento di un calciatore della Juventus. Stiamo parlando di Leandro Paredes che ora corre due rischi impensabili fino a poco tempo fa<<<