Juve, Panucci: “Obiettivo 4° posto? Allegri non può dire il contrario”

Cristian Panucci ha commentato le parole del tecnico della Juve Massimiliano Allegri che ha parlato di 4° posto come obiettivo dei bianconeri

Cristian Panucci, ospite a Pressing, ha commentato le parole del tecnico Max Allegrisull'obiettivo in campionato della Juventus. Per l'allenatore bianconero, la meta finale della stagione dovrebbe essere quella di rientrare tra le prime quattro del campionato, qualificandosi in Champions League.