Juve, Panucci: “Grandissimo lavoro. Ecco cosa serve”

L'ex difensore Christian Panucci ha analizzato l'impatto di Luciano Spalletti da quando è arrivato alla Juve

Ospite negli studi di Mediaset, l’ex difensore di Roma e Milan Christian Panucci ha analizzato con favore l‘impatto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve. Secondo l’opinionista, il tecnico toscano è riuscito a dare un’identità precisa a una squadra reduce da stagioni tecnicamente povere, restituendo dignità tattica al progetto bianconero.

“Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro, ricordiamo che la Juve viene da 2 anni di non calcio. Il rinnovo? Luciano ha fatto un grandissimo lavoro, e soprattutto non si parla di nessun altro, per cui è cosa fatta. Però chiaramente le garanzie di 4-5 ruoli, che magari vuole scegliere lui, dovrà dargliele la Juve.”