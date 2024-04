Juve, Palmieri: “L’arrivo di Zirkzee segnerebbe un nuovo corso tecnico”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredi Palmeri ha parlato dell'attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee. Per il giornalista, la Juventus farebbe parte del novero delle candidate all'acquisto della punta. Ecco un estratto delle sue parole: "C'è anche la Juventus, che sa che il futuro di Allegri è a breve termine, e tanto più se dovesse anche arrivare Thiago Motta. Che arrivi il rinnovo o meno, Chiesa non dà più quelle garanzie pre-infortunio, al netto di quanto poco Allegri lo faccia rendere. Sarebbe Zirkzee un giocatore che segna un nuovo corso dirigenziale, se non addirittura tecnico. Manca un po’ di cassa, ma a quel punto chissà che non si ottimizzi vendendo Chiesa prima della scadenza, o sennò con uno dei pezzi richiesti in difesa".