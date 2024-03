Juve, Palmeri: “Giuntoli al momento ha a disposizione un solo colpo”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredi Palmeri ha parlato dei piani futuri di alcune forze principali della Serie A. Ecco un estratto delle sue parole sulla Juventus : " Se tanto Milan quanto Juventus sono in mezzo al guado, tuttavia lo sono anche Conte e Thiago Motta . Perché l’opzione estero è viva. In Premier si libereranno le ghiotte panchine di Manchester United e forse Chelsea . Soprattutto non sono chiari i piani mercato di Juve e Milan . I rossoneri dovrebbero avere poco più di 50 milioni da investire la prossima estate, fatto salvo cessioni eccellenti, leggasi una ipotetica cessione di Theo Hernandez al Bayern per una cifra nella regione dei 70 milioni".

Palmeri ha proseguito: "La Juventus ha avuto bisogno di una ulteriore ricapitalizzazione salvaStato, e probabilmente a Giuntoli sarà concesso un solo colpo al di là del denaro eventualmente incamerato dalle cessioni, e Koopmeiners esaurirebbe immediatamente tutte le risorse. In più la Juve non ha pezzi così pregiati e vendibili come il Milan, dunque raggranellare soldi può essere più complicato. E a quel punto, non solo i club, ma anche gli allenatori fanno le loro valutazioni per capire quale situazione dovrebbero gestire…".