Juve-Pafos, McKennie a Sky: "Nel secondo tempo abbiamo avuto più occasioni. Cambiaso..."

Le parole del centrocampista bianconero rilasciate ai microfoni di Sky al triplice fischio della partita di Champions tra Juventus e Pafos

Al triplice fischio della gara di Champions League disputata tra Juventus e Pafos ai microfoni di Sky è intervenuto Weston McKennie. Queste le dichiarazioni del centrocampista bianconero riguardanti la vittoria ottenuta contro la squadra cipriota:

“Se nel secondo tempo c’è stato uno scatto di orgoglio? No, penso che il mister ha cambiato un po’ a livello tattico ed è stato un bene per noi. Abbiamo giocato un po’ di più, abbiamo avuto più occasioni. Trovare il goal contro una squadra così apre il campo, dopo noi ci abbiamo provato di più, loro ci hanno lasciato più spazio e dopo è arrivato il secondo goal che è stato troppo importante. Il mio gol? Andrea è un grande giocatore, lui riesce a vedere questo buco e mi dà bene la palla sul mio piede sinistro, così ho potuto girarmi e tirare. Sì, è stata una bella azione”.