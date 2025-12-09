Juve-Pafos, Kalulu in conferenza: "A Napoli cose positive. Non credo ci siano..."

Alla vigilia della gara di Champions League contro il Pafos, club della divisione cipriota, sono interventi nella consueta conferenza stampa il mister della Juve, Luciano Spalletti, e Pierre Kalulu. Di seguito le dichiarazioni del centrale francese: “Dopo ogni partita devi sempre prendere lezioni per andare avanti.
Domenica con il Napoli è successo quello che è successo, ma abbiamo parlato tra di noi per vedere le cose positive che ci sono state e vedere cosa non ha funzionato. Siamo un gruppo unito, quando qualcuno è infortunato è difficile per tutti. Il ritorno di Bremer fa piacere, torna con energia, gioia, siamo sempre felici.
In tutte le squadre ci sono alti e bassi, devi fare di più per tornare in alto. A questo livello i dettagli fanno la differenza nella lettura delle partite delle persone che sono all’esterno della squadra. Possiamo sicuramente migliorare sia in fase offensiva che difensiva. Non penso ci siano problemi tattici o mentali.
Personalmente non ascolto tanto le voci all’esterno. Le analisi della stampa non mi pesano. Prendo ogni partita come viene, in maniera naturale. La vivo bene, è più una fortuna che un peso. Abbiamo delle potenzialità ma dobbiamo avere più continuità, dobbiamo essere più uniti su alcuni movimenti. Ogni settimana lavoriamo per aggiungere punti perché dobbiamo riuscire a raggiungere un determinato livello.”