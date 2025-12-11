Juve-Pafos, Del Piero a Sky: "Le difficoltà sono oggettive. A Spalletti chiedo se..."

Le parole rilasciate dall'ex calciatore bianconero direttamente dagli studi di Sky Sport: il suo pensiero sulla gara Juventus-Pafos

Direttamente dagli studi di SkySport Alessandro Del Piero ha espresso il proprio pensiero riguardo alla prestazione offerta in campo dalla Juve di Luciano Spalletti ieri sera nel match di Champions League contro il Pafos. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero:

“C’è il peso della storia, della società e delle vittorie. Ma anche il peso del passato recente, questa squadra è figlia anche di quello che è successo l’anno scorso, che è stato un cambio importante di giocatori leader, sostituiti con dei giovani. E l’ambiente Juventus non è semplice, non è un ambiente che puoi associare a chiunque, non è da tutti. È una situazione più complessa, ci può essere pesantezza sulle squadre, perché abbiamo visto questi giocatori in altre squadre più leggeri di testa e fisicamente.

Le difficoltà sono oggettive e quotidiane, perché magari oggi vinci e poi a Bologna prendi due gol, chi lo sa. Io a Spalletti chiedo se ha tempo, già è entrato in corsa e ha una situazione di emergenza difensiva, cambia tanto, non ha certezze tattiche e nemmeno di prestazione, se non da Yildiz. Devi iniziare a creare qualche certezza, invece diventa molto più faticoso nella testa di qualcuno, soprattutto di chi gioca meno”.