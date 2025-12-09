Juve, il ds del Pafos ti avvisa: “Solo il Bayer ci ha sconfitti”

Il ds Cristiano Giaretta ha parlato in vista della gara di Champions League, in programma domani contro la Juventus.

Cristiano Giaretta attuale direttore sportivo del Pafos, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha parlato hai microfoni de La Stampa. Di seguito un estratto della sua intervista:

Quando sei arrivato al Pafos pensavi alla Champions? “Si ma non così velocemente. Il mio obiettivo era vivere almeno una stagione con la musica della Champions League. Qui ho trovato le condizione giuste e ideali per costruire un progetto vincente. Abbiamo subito vinto la Coppa qualificandoci alla Conference League, poi il campionato ed ora siamo qui”.

Stessi punti in classifica della Juventus e la partita di domani? “Vuol dire che la Juventus ha raccolto meno di quanto poteva, ma anche che noi non siamo qui a fare la comparsa. Finora soltanto il Bayer Monaco è riuscito a batterci. Noi abbiamo un obiettivo, arrivare all’ultima giornata contro lo Slavia Praga, ancora in corsa per un posto ai playoff. Sarà difficile ma non impossibile”.

Quali sono i segreti della squadra? “La nostra società è ambiziosa e il campionato cipriota negli ultimi anni sta crescendo. Per costruire una squadra vincente è stato fondamentale raccogliere i frutti di anni con i rapporti con procuratori e operatori di mercato. A Cipro si vive bene e questo aiuta ad attirare calciatori di livello”. Queste le parole di Cristiano Giaretta.