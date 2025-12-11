Juve-Pafos, Carcedo in conferenza: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma..."

Le parole del tecnico della squadra cipriota rilasciate in conferenza stampa dopo la partita di Champions League contro la Juventus

Juan Carlos Carcedo, allenatore del Pafos, ieri sera è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sconfitta subita contro la Juventus in Champions League. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico spagnolo:

Siete rammaricati per il risultato?

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma nel primo tempo abbiamo giocato bene e creato tante occasioni. Purtroppo non sia riusciti a segnare e ne secondo tempo loro hanno avuto un grosso impatto. Sono soddisfatto della prestazione, perchè abbiamo fatto il possibile”.

Come si spiega i tanti errori in zona gol?

“Abbiamo bisogno di un grande budget e forse anche di un tecnico migliore (ride ndr), ma abbiamo affrontato una grandissima squadra e siamo orgogliosi della nostra prestazione. Poi proveremo a creare di più e magari fare punti anche se affronteremo il Chelsea”.

I cambi non hanno inciso?

“Tutti i giocatori della Juve hanno un grande ritmo e molto forti, noi invece non siamo riusciti a tenere sempre questo ritmo. Però non dipende dai cambi perchè questo è il loro livello e noi abbiamo fatto del nostro meglio. Nelle prossime partite proveremo a fare punti per andare avanti in Champions”.

Cosa vi siete detti con Spalletti?

“Non avevo mai affrontato Spalletti, ma ci siamo conosciuti in Russia. È un grande tecnico e voglio augurare il meglio a lui. Spero possa fare bene alla guida di un grande club come la Juventus”.

Cosa si aspetta dalle prossime partite?

“È molto difficile, ma proveremo a giocare la stessa partita contro il Chelsea. Poi ovviamente proveremo a dare il massimo fino alla fine”.