Padre Huijsen: “Alcuni grandi club lo volevano, ma volevamo solo la Juve”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il padre di Huijsen ha detto: " Dean è molto felice alla Juventus e anche noi come famiglia siamo felici qui e di vivere in Italia. La Juve è un club fantastico, molto grande, molto familiare e molto caloroso. Quindi ci piace qui e Dean impara molto".

Su Allegri ha aggiunto: "Allegri parla tanto dentro e fuori dal campo, gli insegna gli ultimi passi per diventare un giocatore della prima squadra. Ora bisogna abituarsi alla differenza tra il calcio giovanile e quello professionistico, ma questo è un percorso che si impara di giorno in giorno. Siamo molto contenti del mister e speriamo che Dean possa fare presto il suo debutto ufficiale ".

Chiosa finale sul rinnovo: "C’erano anche alcuni grandi club che seguivano da vicino la situazione, ma in realtà non avevano alcuna possibilità. L’unico club che vogliamo essere è la Juve e non pensiamo che possa essere in un club migliore adesso che qui. Il sogno è diventare titolare alla Juve e magari un giorno diventare capitano e vincere tanti premi. Non abbiamo nessun sogno senza la Juve in questo momento".