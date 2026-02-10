Juve, Ottolini a Sky Sport: “McKennie? Sta facendo bene. Stiamo procedendo con…”

Le parole rilasciate dal direttore sportivo bianconero ai microfoni di Sky Sport relative alla situazione contrattuale di McKennie e non solo

Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare alcuni temi legati al recente periodo che si sta attraversando in casa bianconera, come ad esempio la presenza di Dusan Vlahovic a bordocampo nel match contro la Lazio, il rinnovo di Yildiz e la situazione contrattuale di McKennie. Queste le sue parole:

“Presenza di Vlahovic a bordocampo contro la Lazio? Questa è stata una delle considerazioni che abbiamo fatto, perché comunque Dusan entro qualche settimana tornerà a disposizione. Discorso chiuso? No. Rinnovo di Yildiz? Avendone visto tutto il percorso, vedendolo arrivare a questo livello in prima squadra, è qualcosa che capita poche volte nel calcio. La soddisfazione è maggiore. I giocatori forti li vogliamo tenere. McKennie? Sta facendo bene, giocatore di quantità e qualità, instancabile, sta avendo numeri importanti e stiamo procedendo con i colloqui con l’entourage”.