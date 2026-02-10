Juve, Ottolini a Sportmediaset: “Ora pensiamo ai rinnovi di McKennie e Spalletti”

Marco Ottolini ha parlato ai microfoni di Spormediaset, leggiamo le sue parole.

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il direttore sportivo della Juventus Marco Ottolini, si è espresso sul momento che sta vivendo la Juve. Di seguito le sue parole:

”Finito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, riguardo a McKennie stiamo procedendo con i colloqui mentre per il mister siamo veramente contenti di quello che sta facendo, ci siederemo con lui nelle prossime settimane.

Inter? I risultati a volte vengono, altre meno, ma siamo estremamente contenti di come si sta esprimendo la squadra e dobbiamo andare avanti convinti di quello che stiamo facendo. Per noi l’obiettivo dei primi 4 posti è estremamente importante, poi ci concentreremo su Istanbul, sperando di passare il turno.

Mancato arrivo di un attaccante a gennaio? Avevamo dei paletti da rispettare, se ci fossero state le condizioni giuste avremmo fatto. Così non è stato per vari motivi, siamo contenti e fiduciosi nei giocatori che abbiamo”.