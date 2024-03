Juve, ottimismo per il rinnovo di Rugani: c’è l’incontro tra le parti

Dopo mesi di dichiarazioni e aperture da parte dell'agente di Daniele Rugani, qualcosa si muoverebbe finalmente in ottica rinnovo con la Juventus. In questa stagione, così come in quelle passate, il centrale difensivo italiano avrebbe sempre risposto presente, rappresentando una garanzia e una sicurezza della rosa bianconera. Se sul piano tecnico il giocatore non sarebbe messo in dubbio dal club bianconero, a lasciare qualche dubbio sulle possibilità di un intesa è l'ingaggio importante che il calciatore percepirebbe. Uno stipendio che rappresenterebbe uno scoglio per un giocatore non titolare della Juve.