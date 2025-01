Juve, Orlando: “C’è troppa confusione nella testa di Thiago Motta”

Massimo Orlando ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, il tecnico vivrebbe un momento di grande confusione

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato della gestione dell’uscita di Danilo dalla Juventus e dell’apporto del tecnico Thiago Motta. Ecco cosa ha detto: “Non si può dire che Motta stia facendo bene, anzi bisogna criticarlo. Non ha mai trovato un undici titolare, i cambi sono discutibili, lo scontro con Vlahovic non ha fatto bene a Motta e alla squadra. Continuo a pensare al Motta visto a Bologna, che mi è piaciuto tanto, ma la Juve è tutta un’altra cosa. E’ qualcosa di non definito la Juve, è la verità. Gioca un ottimo primo tempo, come a Bergamo, ma non ha la continuità giusta. E’ un addio che non è piaciuto ma ho visto tanti tifosi ringraziarlo sui social per quello che ha dato in campo, per la professionalità. Metterlo da parte così non è stato bello. Poteva essere ancora uno importante per leadership. Vedi degli sprazzi in questa Juve dove sembra che sia rinata, poi ricasca nei vecchi errori. C’è troppa confusione nella testa di Motta. E poi dobbiamo dirlo, il mercato è stato sbagliato”.

Orlando: “Motta deve fare meno il fenomeno?

Il giornalista ha proseguito: “Bisogna dare tempo a Thiago Motta. Chi vai a prendere a gennaio? A meno che non ti arrivi Klopp, ma non credo che ci siano allenatori ora che possa sondare la Juve. Motta deve cercare di fare meno il fenomeno e fare più l’allenatore, pensando a eventuali cambi tattici, non fissandosi su certe situazioni. E’ lì che sta esagerando. Certe cose le puoi fare se non arrivano risultati, altrimenti devi pensare a un piano B, che non pare avere”. Intanto la Juve starebbe però pensando a chi potrebbe essere il tecnico per la prossima stagione <<<