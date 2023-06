Juve, Ori: “Tifosi disperati perché rimane Allegri”

Su Agnelli ed Elkann

Infine, Ori ha concluso la sua disamina sulla situazione societaria della Juventus parlando dei dissidi tra Agnelli ed Elkann. Ecco cosa ha detto: "I dissidi trai due fa ridere. Per 12 anni hanno preso tutte le decisioni insieme. La proprietà alla fine per tutto negli ultimi 5-6 anni ha tirato fuori per la Juve circa un miliardo con la quasi certezza di non ricavarci nulla. Con la Juve hai la certezza che non ricavi un euro. La Ferrari rende ad Elkann, la Juve costa. I soldi con la Juve non si fanno e non si sono mai fatti. Quello che da fastidio è che per l'Italia si doveva solo limitare i danni e c'è stato il patteggiamento, ma se veramente si voleva veramente calare le braghe, non era meglio uscire prima dalla Superlega? Perché farlo adesso? E' sempre un problema di comunicazione, non c'è una spiegazione del perché di questa decisione".