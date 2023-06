Juve, operazione ringiovanimento: occhi puntati su Casadei

La Juve si prepara a iniziare un nuovo corso e per farlo la dirigenza bianconera ha deciso di puntare sui giovani. Un processo di ringiovanimento tanto naturale quanto necessario, che potrebbe partire dal centrocampo. Nelle trattative con il Chelsea per Vlahovic, infatti, i bianconeri hanno chiesto informazioni per Cesare Casadei, ex centrocampista dell'Inter e capocannoniere dell'ultimo Mondiale U20. L'obiettivo è quello di avere una Juve più giovane e azzurra, come da tradizione bianconera. Per questo Casadei è diventato un obiettivo, che potrebbe anche essere separato dalla cessione o meno dell'attaccante serbo. Al Chelsea per lui non c'è molto spazio se non nella squadra B e per questo il giocatore potrebbe anche decidere di tornare in Italia.