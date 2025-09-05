Juve, Openda protagonista in negativo. L'unico bocciato nel Belgio
Home > Juve News

Juve, Openda protagonista in negativo. L’unico bocciato nel Belgio

Riccardo Focolari
5 Settembre, 12:30
Nella gare delle qualificazioni ai Mondiali 2026, ieri sera ha giocato Openda. Tuttavia, la gara per il neo Juve è stata negativa

Sono iniziate le gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Nella serata di ieri, c’è stata la gara tra Belgio -allenato da Rudi Garcia– e Liechtenstein. Il match è finito 6-0 per i Diavoli Rossi ma, nonostante il risultato, non è stata una bella serata per il neo acquisto della Juve Lois Openda.

L’attaccante bianconero, chiamato a sostituire Romelu Lukaku al centro dell’attacco, è rimasto spesso isolato e poco coinvolto nelle azioni, risultando il principale punto interrogativo della serata. Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Le Soir, il numero venti bianconero è stato: L’unico punto negativo di una partita a senso unico. Una definizione chiara che sottolinea come, nonostante il punteggio finale, il centravanti non sia riuscito a incidere sul gioco.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 10 Settembre, 11:50
Juve, David: “Tra me e Zhegrova grande connessione. Sarà un vantaggio”
Alla Gazzetta dello Sport, David ha rivelato di avere un grande rapporto con un nuovo compagno di squadra alla Juve
Stefania Palminteri - 10 Settembre, 11:29
Juve, ci siamo: presentato il terzo kit. Il comunicato del club
Cristiano Passa - 9 Settembre, 18:02
Yildiz: il padre a Torino per il rinnovo con la Juventus
Cristiano Passa - 9 Settembre, 17:09
Cuadrado: “Inter favorita col Napoli, ma Juve si è rinforzata molto bene”
Cristiano Passa - 9 Settembre, 16:21
Juventus: il ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri
Cristiano Passa - 9 Settembre, 15:33
Nazionali: i bianconeri in campo questa sera
Riccardo Focolari - 9 Settembre, 14:18
Juve, il rientro di Bremer è un vantaggio: è l’uomo in più di Tudor
x