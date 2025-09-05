Juve, Openda protagonista in negativo. L’unico bocciato nel Belgio

Nella gare delle qualificazioni ai Mondiali 2026, ieri sera ha giocato Openda. Tuttavia, la gara per il neo Juve è stata negativa

Sono iniziate le gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Nella serata di ieri, c’è stata la gara tra Belgio -allenato da Rudi Garcia– e Liechtenstein. Il match è finito 6-0 per i Diavoli Rossi ma, nonostante il risultato, non è stata una bella serata per il neo acquisto della Juve Lois Openda.

L’attaccante bianconero, chiamato a sostituire Romelu Lukaku al centro dell’attacco, è rimasto spesso isolato e poco coinvolto nelle azioni, risultando il principale punto interrogativo della serata. Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Le Soir, il numero venti bianconero è stato: “L’unico punto negativo di una partita a senso unico”. Una definizione chiara che sottolinea come, nonostante il punteggio finale, il centravanti non sia riuscito a incidere sul gioco.