Juve, Openda emozionato: "Felice di aver esordito con questa maglia"
Riccardo Focolari
14 Settembre, 14:00
Openda esulta subito: il messaggio social dell’attaccante arrivato in estate dal Lipsia dopo il derby d’Italia contro l’Inter

Nella giornata di ieri, la Juventus ha battuto l’Inter al 91′, grazie ad un gol da cineteca di Adzic. Sui suoi profili social, Lois Openda ha voluto condividere la sua felicità per l’esordio con un messaggio che ha suscitato l’apprezzamento dei tifosi bianconeri. Felice di aver debuttato in una notte come questa con un incredibile vittoria per la squadra”

