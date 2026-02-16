Juve, Openda spegne 26 candeline: gli auguri del club bianconero

Lois Openda, attaccante della Juventus, compie oggi 26 anni. A tal proposito, con una nota ufficiale, il club bianconero ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al calciatore belga. Di seguito il comunicato della Juventus:

“Primo compleanno in bianconero per Lois Openda che oggi, lunedì 16 febbraio, spegne 26 candeline.

Arrivato a Torino la scorsa estate per rinforzare il reparto avanzato, l’attaccante belga si è inserito gradualmente nei meccanismi di gioco della squadra mettendo la propria velocità e imprevedibilità al servizio del gruppo.

Sono 29 le gare giocate da Lois, tenendo in considerazione tutte le competizioni, arricchite dalle prime due marcature in bianconero: una in Champions League – la prima in assoluto con la Juventus – sul campo del Bodo/Glimt e una in Serie A che è valsa i tre punti contro la Roma.