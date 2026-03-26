Juve, oggi compie gli anni Khephren Thuram: Gli auguri del club

Il messaggio del club bianconero al centrocampista francese, che compie oggi venticinque anni.

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, augura un buon compleanno a Khephren Thuram che spegne oggi 25 candeline:



“Oggi, giovedì 26 marzo 2026, Khephren Thuram festeggia il suo secondo compleanno in bianconero.

Venticinque anni per il centrocampista francese che, da quando è arrivato a Torino nell’estate del 2024 dal Nizza, ha totalizzato 89 presenze con la nostra maglia, segnando anche 8 gol e andando in doppia cifra per quanto riguarda il numero di assist.

Soltanto in questa stagione, Khephren è sceso in campo 38 volte, segnando tre reti e fornendo 4 assisttra tutte le competizioni. Thuram, però, è anche molto altro: spesso e volentieri in questa annata a fare la differenza sono state la sua energia, la sua fisicità, le sue conduzioni palla al piede e la sua capacità di creare superiorità in zone pericolose di campo con i suoi dribbling e, infatti, – focalizzando l’attenzione su quest’ultimo aspetto – Khephren è il terzo giocatore della nostra rosa, dopo Yildiz e Conceicao, per numero di dribbling riusciti in questa stagione.

Oggi, in un giorno così speciale, vogliamo fargli arrivare tutto il nostro calore.

Buon compleanno, Kheph!”