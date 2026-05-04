Il numero dieci bianconero Kenan Yildiz spegne oggi ventuno candeline. Per l’occasione la società bianconera, gli ha voluto fare gli auguri di un buon compleanno con un lungo messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale. Leggiamolo insieme

Gli auguri della Juventus

“È un giorno speciale per il nostro numero 10, per un giocatore centrale nel presente e nel futuro della nostra squadra: Kenan Yildiz festeggia oggi, 4 maggio 2026, i suoi 21 anni.

Giunto alla sua terza stagione in Prima Squadra con la maglia bianconera, il talento turco continua nel suo percorso di crescita che lo ha reso una delle pedine fondamentali dello scacchiere a disposizione di mister Spalletti.

Yildiz in questa annata ha raccolto finora 45 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, raggiungendo la doppia doppia per gol e assist - 11 reti segnati, a cui ha aggiunto anche 10 passaggi vincenti, avendo a disposizione anche le ultime tre sfide di campionato per rendere più ricco il suo bottino personale.

Oltre alla consacrazione in campo, nei mesi scorsi è arrivata anche un'importante investitura da parte della società che ha deciso di rinnovare il suo contratto fino al 2030 - un nuovo avvincente capitolo di una storia insieme ancora tutta da scrivere.

Kenan infatti ha saputo conquistare il cuore di milioni di tifosi grazie alla classe, alla determinazione e alla grande abnegazione messa in campo, tra giocate di qualità, accelerazioni impressionanti e contributi decisivi in zona gol.

Un esempio di leadership, sacrificio e costante ricerca del miglioramento: tutto quello che deve essere un numero 10.

Tanti auguri Kenan da tutta la famiglia bianconera, buon compleanno!”