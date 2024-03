Juve, offerta per Pogba: la Russia chiama il giocatore francese

Nonostante la squalifica di quattro anni per doping, le offerte per Paul Pogba continuerebbero a non mancare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore della Juventus sarebbe stato contattato dal diretto sportivo ei Brokye Boys, Artjom Chatjaturjan. Il club milita nella Media Football League, ovvero il campionato russo creato nel 2022 nel quale scendono in campo le celebrità dello spettacolo, del cinema e non solo.