Nonostante manchi ancora più di una settimana e ancora prima c’è da disputare la gara di domani contro la Fiorentina, in casa Juventus un occhio è puntato sul derby della Mole previsto all’ultima giornata di campionato.

Sono infatti ben tre i giocatori bianconeri, che in caso di un cartellino nella sfida contro i Viola, sarebbero costretti a saltare il match contro il Torino.

I diffidati in casa Juventus sono Bremer, Kelly e Locatelli, tre pilastri dello scacchiere di mister Spalletti, chiamati quindi domani alla massima attenzione e prudenza per evitare un cartellino che potrebbe costare l’assenza nella stracittadina.